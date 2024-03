In der Leidescher Mühle hat es am Samstag gebrannt: So hoch ist der Schaden

Die Feuerwehr wurde am Samstag zu einem Löscheinsatz in die Leidescher Mühle in Krumbach gerufen. Der Schaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Einen großen Feuerwehreinsatz hat es am Samstag in Krumbach gegeben. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr zur Leidescher Mühle in der Schlachthausstraße gerufen, weil dort ein Feuer ausgebrochen war.

Holzteile in einer Maschine der Mühle in Krumbach sind in Brand geraten

Wie Tobias Leidescher der Redaktion berichtet, waren in einer Maschine Holzeinbauten in Brand geraten. Die Maschine, ein Walzenstuhl, wurde von der Feuerwehr Krumbach abgelöscht. Um an Brandnester im Inneren zu kommen, musste die Maschine aufwendig auseinandergebaut werden. Zwei Tage nach dem Brand erklärt Leidescher, dass der Schock anfangs natürlich groß gewesen sei, doch nach anfänglichem Bangen um die Schadenshöhe könne er sagen, dass der Schaden doch nicht so groß wie angenommen sei und man "ganz, ganz viel Glück" gehabt habe. Die Maschine sei voraussichtlich reparabel.

Bereits 2006 gab es bereits einmal einen Brand in der Leidescher Mühle. Damals war ein Elekronikteil in einem Schaltschrank explodiert, wodurch es zu einem Brand gekommen war. Damals seien beim Feuer giftige Dämpfe entstanden, die einen immensen Schaden angerichtet hätten. Diesmal sei alles glimpflicher abgegangen.

Feuer in Krumbach: 30 Einsatzkräfte sind vor Ort

Die Polizei berichtet den Vorfall so: Gegen 16.30 Uhr kam es in der Schlachthausstraße in einer Mühle zu einer Rauchentwicklung. Als der Besitzer der Ursache nachgegangen ist, stellte er fest, dass eine Maschine in Brand geraten war. Ein erster Versuch, das kleine Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, war erfolglos. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Krumbach brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Da das Glutnest im Inneren der Maschine lag, waren die 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr längere Zeit vor Ort. Der genaue Sachschaden sei noch nicht bekannt, dürfte jedoch im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die polizeilichen Ermittlungen nach der Brandursache sind bisher nicht abgeschlossen. Ein technischer Defekt an der Maschine ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen anzunehmen, so die Polizei in ihrem Bericht.

Die Feuerwehr Krumbach war laut Kommandant Mathias Vogel mit rund 30 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Etwas langwierig sei es gewesen, die Maschine auseinanderzubauen, um an die Glutnester zu kommen. Die Dr. Steinbrenner-Straße war bis gegen 23 Uhr für den Einsatz gesperrt. Die Rauchentwicklung spielte sich komplett im Gebäudeinneren ab, sodass die Bevölkerung den Brand nur durch das Aufgebot an Einsatzkräften an der Mühle mitbekommen hat.

Erst 2023 gab es einen Großeinsatz für Feuerwehren an einer Mühle auf Thannhauser Gemeindegebiet. Die Leidescher Mühle war auch schon Übungsgebiet für Feuerwehrleute.