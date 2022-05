Krumbach

In welche Projekte Krumbach 2022 investieren will

Plus Die Stadt Krumbach investiert in den kommenden Jahren in große Projekte und kämpft mit steigenden Kosten. Der Haushaltsplan sieht neue Schulden vor.

Von Piet Bosse

Der Krumbacher Stadtrat hat am Montag in seiner Sitzung den Haushalt für die Stadt Krumbach verabschiedet, nachdem die Beschlussfassung in der vorigen Sitzung am 28. März nach einem Antrag der CSU auf die Sitzung am Montag verschoben wurde. Die Stadtratsfraktionen hatten sich am 4. April getroffen, um über den Entwurf zu beraten, und waren sich einig geworden. Lange war unklar, wie hoch die Gewerbesteuer ausfallen würde.

