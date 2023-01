Krumbach

18:00 Uhr

Jahreswechsel mit Feuerwerk, Blumen und Flaggen auf Halbmast

Plus Ein großes Feuerwerk in Münsterhausen, Ausflugswetter am Silvester- und am Neujahrstag, aber auch Trauer um den verstorbenen früheren Papst prägen den Wechsel ins neue Jahr.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Ein Jahreswechsel mit Feuerwerk, Blumen, aber auch mit Blick auf den Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Flaggen auf halbmast: So könnte man den Übergang ins neue Jahr 2023 in der Region zusammenfassen. In Münsterhausen konnten rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein professionelles Feuerwerk genießen, in Krumbach kam es auf einer Silvesterfeier zu einer Schlägerei, ein Mann wurde durch austretende Funken einer Schreckschusswaffe leicht am Auge verletzt. Viele nutzten das schöne Wetter des Silvester- und Neujahrstages mit Temperaturen im 15-Grad-Bereich zu Ausflügen. An einigen Orten war gar blühender Löwenzahn zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen