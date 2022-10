Krumbach

26.10.2022

Kaum mehr Bauanträge in Ausschüssen von Krumbach und Thannhausen

Seit der Sommerpause in den Kommunen wird ein Rückgang an Bauanträgen und Bauberatungen verzeichnet.

Plus Zeichnet sich eine Krise im Wohnungsbau ab? Bauwillige sind offenbar zurückhaltender, seit die Kreditzinsen angestiegen sind und Förderprogramme auslaufen.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Es ist ein absolutes Novum für Bürgermeister Fischer: Seit vierzehneinhalb Jahren ist er jetzt Bürgermeister in Krumbach, aber eine Bauausschusssitzung ohne einen Bauantrag auf der Tagesordnung hat er noch nie erlebt. "Auch nicht vorher in meiner Tätigkeit als Stadtrat", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Anfang des Jahres wurde noch von einem Bauboom in Krumbach gesprochen. In der Januarsitzung des Gremiums ging es um mehrere Doppelhaushälften in Niederraunau, eine Seniorenstätte in einem Wohn- und Geschäftshaus sowie um den Neubau eines Wohnhauses mit insgesamt sechs Wohnungen in der Hohlstraße. In der Stadt Thannhausen ist die Zahl der Bauanträge auch rückläufig. Die letzte Sitzung des Bauausschusses wies auf der Tagesordnung nur einen Dachgeschossumbau und ein Einfamilienhaus am Mindeltalblick aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen