Krumbach

vor 16 Min.

Keine strengeren Regeln für Corona-Kritiker, die in Krumbach "spazieren"

Knapp über 550 Menschen gingen in einer unangemeldeten Versammlung durch Krumbach, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Unser Bild zeigt sie in der Karl-Mantel-Straße.

Plus Rund 550 Menschen spazierten am Montag auf einer nicht angemeldeten Versammlung durch Krumbach. Warum das Landratsamt Günzburg keine Allgemeinverfügung erlässt.

Von Annegret Döring

Er war wieder sehr lang, der Zug der Menschen, die am Montagabend erneut einen „Spaziergang“ durch Krumbach unternahmen, der vom Versammlungsrecht her von der Polizei als Versammlung eingestuft wurde. Inklusive der mitlaufenden Kinder waren es knapp über 550 Menschen, die da zu Fuß unterwegs waren. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das auch Krumbach betreut, fanden weitere solche Versammlungen statt, die Kritiker der Corona-Politik organisieren und dabei viele Mitläufer sammeln. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl insgesamt in ihrem Zuständigkeitsbereich auf etwa 4900 Personen.

