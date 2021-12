Kinderhort, Grundschule, Sportzentrum: Das plant Krumbach für 2022

Plus Die Stadt Krumbach hat sich für das kommende Jahr einiges vorgenommen. Welche Bilanz Bürgermeister Fischer für das Jahr 2021 zieht.

Neubau des Kinderhorts, Erweiterung der Grundschule und Neubau des Sportzentrums: In der letzten Sitzung des Krumbacher Stadtrates im alten Jahr skizzierte Bürgermeister Hubert Fischer auch die großen Aufgaben, die Krumbach 2022 und darüber hinaus zu bewältigen hat.