Krumbach

Kreislehrgarten Krumbach: Den Garten fit für die Zukunft machen

Ein breites Mitmachangebot für Kinder lockt Familien in den Kreislehrgarten zum Tag der offenen Tür. Gerne betätigen sich alle im Bastelzelt.

Plus Was die Hobbygärtner im Landkreis Günzburg beim Tag der offenen Tür am Sonntag im Kreislehrgarten Krumbach mitnehmen können und auf welchen Trend die Großveranstaltung setzt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

"Schauen, erleben und genießen", das hatten die Organisatoren für den diesjährigen Tag der offenen Tür des Kreislehrgartens in Krumbach versprochen. Der werbewirksame Dreiklang verfehlte seine beabsichtigte Wirkung nicht, das Publikumsinteresse war groß an diesem heißen Sommertag.

