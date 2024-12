Krippenwanderung des Heimatvereins Krumbach

Der Heimatverein Krumbach lädt zu einer Krippenwanderung am Freitag, 3. Januar, ab 14.30 Uhr ein. Treffpunkt ist am Omnibusbahnhof in der Nattenhauser Straße. Die Strecke führt auf schmalem Pfad von Ellzee durch das an dieser Stelle naturbelassene Günztal hinauf in die kleine Gemeinde Hausen. Von dort weiter über Waldstetten und den Günz-Stausee zurück zum Ausgangspunkt. Es handelt sich um eine leichte Wanderung von acht Kilometern Länge in einer landschaftlich besonders reizvollen Region Mittelschwabens. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind sinnvoll. Es werden Krippen in kleinen Kirchen und Kapellen (St. Katharina in Ellzee, St. Leonhard in Hausen und St. Jakob in Waldstetten) besucht. Besonders reizvoll sind aber auch Einblicke in private Krippen mit faszinierenden Landschaften entlang der Strecke. Anmeldungen erbeten per E-Mail an dr.peter.baier@web.de (AZ)

