Krumbach

vor 17 Min.

Krumbach erhöht die Eintrittspreise für das Freibad

Plus Die Stadt reagiert auf Inflation und hohe Energiepreise. Welche Arbeiten im Bad derzeit laufen und wann es öffnen könnte.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Schwimmen im Freibad? Das dauert gar nicht mehr so lange, bis dies wieder möglich ist. "Um den 10. Mai herum" solle das Krumbacher Freibad öffnen, berichtet der zuständige Werkleiter Martin Strobel im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Bad laufen und liefen verschiedene Wartungsarbeiten wie etwa die Erneuerung der Filtertechnik für das Planschbecken und ein großer Kundendienst für die Wärmepumpe. Klar erscheint, dass der Gang ins Freibad in der neuen Saison etwas teurer als bisher wird. Die Stadt reagiert auch beim Freibadbetrieb auf Inflation und hohe Energiepreise. Jetzt zeichnet sich ab, was konkret geplant ist – und was im Hallenbad des Sportzentrums wohl nicht mehr stattfinden wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen