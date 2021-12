Krumbach

vor 16 Min.

Krumbacher Erwin Vollerthun lebt für die deutsch-polnische Versöhnung

Plus Was Erwin Vollerthun aus Krumbach für das deutsch-polnische Verhältnis geleistet hat und wie das Ehrenamt sein Leben geprägt hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Adventszeit fordert Erwin Vollerthun in besonderer Weise: Jahr für Jahr versendet er rund 280 Briefe zum Weihnachtsfest, Friedensbotschaften in einem doppelten Sinn. Es ist die gute Nachricht von der Geburt des Erlösers und Friedensstifters, von der seine Weihnachtspost kündet. Seine Briefe enthalten aber zugleich Berichte darüber, was er im zur Neige gehenden Jahr für die Völkerverständigung zwischen Polen und Deutschland geleistet hat. Für ihn ist das über viele Jahre hinweg zu einer Art Lebensaufgabe geworden.

