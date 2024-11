Krumbacher Kunstnacht: Rekordbeteiligung mit rund 60 Künstlern auf 20 Stationen

Ein „wahrer Klassiker“ unter den Krumbacher Kulturveranstaltungen: So kann man die Kunstnacht wohl durchaus bezeichnen. Seit 2007 findet sie im jährlichen Rhythmus statt. Am Samstag, 23. November, gibt es eine Neuauflage. Noch nie war die Beteiligung so groß: An insgesamt 20 Stationen präsentieren sich rund 60 Künstlerinnen und Künstler. Das Programm wurde jetzt im Mittelschwäbischen Heimatmuseum vorgestellt.

