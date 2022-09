Krumbacher Senioren reagieren richtig

Nach Betrugsversuchen am Telefon informieren drei Krumbacher Senioren die Polizei.

Mehrere "Schockanrufe" gab es am Dienstag in Krumbach. Zwischen 14 und 15 Uhr erhielten drei Krumbacher Senioren (86, 81 und 75 Jahre alt) sogenannte "Schockanrufe" von vermutlich ein und derselben Betrügerin. Die Anruferin gab sich in allen drei Anrufen als die angebliche Tochter aus und teilte mit, sie hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um zu verhindern, dass sie dafür ins Gefängnis müsse, sollten 10.000 Euro bezahlt werden. Die drei Angerufenen erkannten jedoch den Betrugsversuch, beendeten das Gespräch und informierten umgehend die Polizei.

Davor warnt die Krumbacher Polizei eindringling

Bei der geschilderten "Betrugsmasche" handelt es sich um eine zurzeit wieder vermehrt auftretende Vorgehensweise von Betrügern, die damit insbesondere auf Lebens-ältere Personen abzielen, teilte die Polizei mit. Die Angerufenen sollen durch die vorgespielte Notsituation eines Angehörigen in Panik und Unruhe versetzt werden, um sie im Anschluss dazu zu verleiten, erhebliche Geldbeträge zu überweisen oder zu übergeben. Sehr oft haben die unbekannten Täter damit auch Erfolg, am Dienstag jedoch nicht. Die Angerufenen verhielten sich genau richtig, legten auf und alarmierten die Polizei.

Die Polizei Krumbach warnt eindringlich vor derartigen Anrufen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte keinesfalls irgendwelche persönlichen Daten preisgeben, schon gar nicht über vorhandene Vermögenswerte auf dem Bankkonto oder daheim. (AZ)