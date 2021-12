Krumbacher Umweltrezeptbuch: Leckeres aus „altbackenen Semmeln“

Plus Bei ihrem Umweltrezeptbuch haben Schülerinnen des Krumbacher Gymnasiums das Wissen von „Oma und Opa“ genutzt. Spenden kommen der Kartei der Not zugute.

Aus „altbackenen Semmeln“ leckere Semmelknödel zubereiten? Das mag für manchen fremdartig klingen. Doch das geht gut und es schmeckt auch noch wunderbar. „Omas Rezepte“ wurden jetzt von Schülerinnen des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) neu entdeckt. Und Kochen „wie einst die Oma“ und vielleicht ja auch der Opa - das ist auch noch umweltfreundlich. All das ist jetzt nachzulesen im neuen „Umweltrezeptbuch“ des SKG, das gegen eine kleine Spende für die Kartei der Not im SKG erhältlich ist.