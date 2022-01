Ladendieb in Krumbacher Baumarkt erwischt

In einem Baumarkt wollte ein 54-Jähriger einen Ringschlüssel mitnehmen ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv stoppte ihn.

Ein Mann hat am Montagnachmittag in einem Baumarkt im Krumbacher Stadtteil Höllgehau versucht einen Ringschlüssel im Wert von 19 Euro zu klauen. Ein Ladendetektiv hatte ihn dabei beobachtet und stoppte ihn an der Kasse, wie die Polizeiinspektion Krumbach mitteilt.

Der Dieb in Krumbach bekam ein Hausverbot

Der 54-Jährige hatte zunächst die Diebstalsicherung an dem Ringschlüssel entfernt und steckte ihn in seinen Jackenärmel. Als er ohne den Ringschlüssel zu zahlen an der Kasse vorbeiging, sprach ihn der Detektiv an. Der Ladendieb erhielt ein Hausverbot und erwartet laut Polizei ein Strafverfahren. (AZ)