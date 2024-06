Männer schlagen sich am Samstagabend in Krumbach

In der Bahnhofstraße gerieten zwei Männer in Streit. Die Betrunkenen prügelten sich, sodass die Polizei wegen Körperverletzung ermitteln muss.

Am Samstagabend gegen 20.10 Uhr ist es in der Krumbacher Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zweier Personen gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Beteiligten erheblich alkoholisiert. Die beiden Männer im Alter von 28 und 46 Jahren, die sich seit Längerem kannten, gerieten offenbar in der Bahnhofstraße in einen Streit, in dessen Verlauf einer der beiden den anderen mehrfach schlug. Dies konnten mehrere Passanten sehen, die Beteiligten trennen und die Polizei verständigen. Der 46-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten beide Kontrahenten vor Ort entlassen werden. (AZ)