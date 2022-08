Mann verliert 13.700 Euro in Krumbach

Er wollte ein Auto kaufen und hob Geld dafür ab. Auf dem Weg zum Bahnhof in Krumbach verschwand das Geld plötzlich. Warum der Verlierer dennoch Glück hatte.

Ein ehrlicher Finder erschien am Freitagmorgen gegen 9.35 Uhr bei der Polizeiinspektion Krumbach und gab einen Bargeldbetrag in Höhe von 13.700 Euro ab. Das Geld hatte der 45-Jährige kurz zuvor in der Bahnhofstraße, in einer Bauchtasche auf dem Boden liegend, gefunden, meldet die Polizei in ihrem Bericht. Gegen 10.30 Uhr Zeit meldete sich dann zunächst völlig verzweifelt der Verlierer bei der Polizeiinspektion Krumbach. Seine Erleichterung war deutlich zu spüren, als ihm mitgeteilt werden konnte, dass ein ehrlicher Finder das Geld abgegeben hatte. Der Verlierer hob das Geld in Zusammenhang mit einem Autokauf kurz vorher bei der Bank ab. Auf dem Weg zum Bahnhof ging es jedoch verloren. Nachdem eindeutig geklärt war, dass es sich um den tatsächlichen Verlierer des Geldes handelt, konnte ihm das Geld ausgehändigt werden. Das Verhalten des Finders verdient aus Sicht der Polizeiinspektion Krumbach höchsten Respekt, heißt es im Polizeibericht. (AZ)