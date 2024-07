Maria-Hilf-Ministranten im Erlebnispark Tripsdrill

Der diesjährige Ausflug der Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf Krumbach führte in den Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart. Über 30 Kinder und Jugendliche erkundeten in Kleingruppen den Park und nutzten die zahlreichen Angebote wie Achterbahn oder Wildwasserfahrt. Der Ausflug war ein Dank für den Ministrantendienst, den die Kinder und Jugendlichen regelmäßig in Krumbach, Edenhausen und Attenhausen verrichten. Der Tag endete mit einem vom Leitungsteam von Maria Hilf organisierten Grillabend.

