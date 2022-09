Mesinkes literarisch-musikalische Reise in die Vergangenheit

Das Ensemble lässt Erinnerungen in Krumbach aufleben und leistet einen Beitrag für das Gedenken an Hedwig Lachmann.

Ein Jubiläumskonzert ist immer auch eine Reise in die Vergangenheit. An den Ursprung, ans Simpert-Kraemer-Gymnasium, wo vor 30 Jahren alles begann, kehrten die sechs Ensemblemitglieder von Mesinke anlässlich ihres Beitrags zum diesjährigen Literaturherbst zurück. Sie riefen im zweiten Konzertteil viele Erinnerungen wach an großartige Konzerte, hinreißende Auftritte und die stete Weiterentwicklung von Mesinke zu immer neuen musikalischen Horizonten. Der erste Konzertteil galt einer anderen Vergangenheitsspur.

Er präsentierte zwölf Vertonungen von Gedichten Hedwig Lachmanns und ihrer Schwester Franziska. Mesinke leistet mit diesen Vertonungen einen wertvollen und hoch attraktiven Beitrag, um das Gedenken an die in Krumbach aufgewachsene und auf dem jüdischen Friedhof begrabene Lyrikerin und Übersetzerin lebendig zu halten.

Die Sprache von Hedwig Lachmann mache es dem Komponisten leicht. Klang und Rhythmus dieser wunderbaren Wortgebilde seien im Grunde schon Musik. Von dieser Erfahrung berichtete Richard Strauss, als er Hedwig Lachmanns Übersetzung der „Salome“ von Oscar Wilde als Libretto für seine gleichnamige Oper nutzte. Die Oper auf der Textbasis von Hedwig Lachmman wurde zum Welterfolg. Wie es ihm ergangen sei beim Vertonen, dazu sagte Jürgen Groß nichts. Er transformierte elf Gedichte der Lachmann-Schwestern ins Musikalische. Schon bei der ersten Kostprobe im Konzert, dem Gedicht „Abstammung“, spürte man den ungehemmten Fluss, die balladesk sprudelnde Erzähl- und Singfreude. Erst sang Jürgen Groß allein von der einsamen Flucht des Vaters, begleitete sich dabei auf der Gitarre.

Verschiedene Instrumente setzen an bestimmten Textstellen ein

Als im Text die Rede davon war, dass das Singen dem Vater eine Kraft im Herzen verlieh, kamen unterstützend Bass und Schlagwerk hinzu. Und als es hieß, die Inbrunst vieler Beter trug diesen Gottesmann gleich einem Vogel, da setzte die Klarinette von Alexander Maier ein. Man fühlte diesen Aufstieg förmlich, die Leichtigkeit und das Getragensein im lichten Äther, das Gleiten in der Nähe des Himmels. Es ist ein Grundton in jedem Gedicht von Hedwig Lachmann, den Jürgen Groß sensibel erfasst. Er erspürt die meditative Melancholie im Gedicht „Stille“.

Er merkt diesen eisigen Todesmarsch im Gedicht „Die Schlacht“, diesen Angst einflößenden Zwang, diese brutale Menschenverachtung durch die maschinelle Vernichtung im Krieg der Moderne. Einen anderen Ton haben die Gedichte von Franziska Lachmann, bei denen Überraschungsgast Jochen Schwarzmann die Klarinette spielte. In einem Schulprojekt am Simpert-Kraemer-Gymnasium waren 2021 die Gedichte der bislang wenig beachteten Schwester von Hedwig behandelt worden, Sie legen ein weiteres Zeugnis davon ab, wie breit gestreut die Talente in der Familie Lachmann waren. Erika Spielvogel erzählte zwischen den musikalischen Beiträgen aus dem Leben und Leiden der Familie Lachmann und legte die Basis für ein vertieftes Verständnis der Texte und ihrer musikalischen Umsetzung.

Das Schwelgen im Altvertrauten, den großen Hits von Mesinke, genossen die Zuhörer im zweiten Konzertteil. Einmal mehr durften sie miterleben, wie ausgewogen hier gearbeitet wird, welcher Wert darauf gesetzt ist, die Begabungen und Qualitäten jedes Ensemblemitglied zur Geltung zu bringen. Alexander Maier holte sich tosenden Applaus bei seiner bravourösen Glanzleistung beim „Mazl Tov“. Jürgen Groß ist der melodische Mittelpunkt der Formation. Nicole Hausmann und Erika Spielvogel überzeugen als sehr einfühlsame Gesangsinterpreten. Martin Glogger am Bass und Thilo Jörgl besorgen den Rhythmus, den besonderen „Drive“ von Mesinke. Sie treten aber auch als Gitarristen und Sänger auf. Nicht zuletzt trägt eben Vielfalt und Vielseitigkeit der Akteure zum Erfolg von Mesinke bei.