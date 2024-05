Krumbach/München

04.05.2024

Einspruch vor Sportgericht: Handball-Krimi wird zum "Fall Niederraunau"

Plus Der Landesverband bekräftigt seine Argumentation und setzt die Landesliga-Relegation ohne die Mittelschwaben an. Was mit dem TSV-Einspruch geschieht, bleibt zunächst unklar.

Von Jan Kubica

Der Bayerische Handball-Verband (BHV) hat entschieden, die Relegation um den Klassenerhalt in der Landesliga zwischen der SG Regensburg II und dem FC Bayern München anzusetzen. Die Begegnungen finden am Samstag, 4. Mai, und am Donnerstag, 9. Mai, statt. Damit bleibt der Verband auf seiner am späten Abend des Maifeiertags gezogenen Linie, den TSV Niederraunau nach unten zu schicken. Der jäh aus allen Hoffnungen gerissene Verein hat unterdessen Einspruch gegen die Wertung des Platzierungsspiels gegen den FC Bayern München eingelegt.

Der Relegation vorgelagert hatte es in der Landesliga Süd zwei Begegnungen zwischen dem FC Bayern und dem TSV Niederraunau gegeben, in denen ein Absteiger und ein Relegationsteilnehmer ermittelt wurden. Nach Hin- und Rückspiel waren beide Teams nach Punkten und Tordifferenz gleichauf; die Begegnung in München hatte 30:24 geendet, das Spiel in Krumbach war 39:33 ausgegangen. Im Anschluss an die Partie in Krumbach wurde nach einigen Diskussionen beschlossen, eine Verlängerung auszuspielen – das aber geschah spielordnungswidrig, wie der BHV harsch rügte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen