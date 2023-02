Volksmusikberater spielen bei den BR-Wirtshaus-Musikanten

Christoph Lambertz und Evi Heigl treten mit der Kapelle Massanari bei den "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" auf. 30 Melodien wurden aufgenommen.

Die Volksmusikberater Christoph Lambertz und Evi Heigl sind am Sonntag, 12. Februar, ab 20.15 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen. Die beiden Mitarbeitenden der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben in Krumbach sind bei den "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" zu Gast und treten dort mit ihrer neuen Besetzung Kapelle Massanari auf.

Wirtshausmusikanten beim Hirzinger: Das planen die Volksmusikberater

Diese Formation hat sich zusammengefunden, um beliebte und in Bayerisch-Schwaben gern getanzte Volkstänze neu einzuspielen. So konnten 30 Melodien zu den unterschiedlichsten Tanzformen vom Ries bis ins Allgäu aufgenommen werden, darunter zum Beispiel "Noddl net a so", der "Wolfertschwendner", "Streerecha" oder die "Dillinger Doppelpolka".

Das Besondere daran: Die Musik ist für jedermann leicht zugänglich. Die Aufnahmen stehen ab sofort im Soundcloud-Kanal und auf der Website der Beratungsstelle für Volksmusik www.volksmusik.bezirk-schwaben.de zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Dazu gibt es auch Tanzbeschreibungen und Noten zum Download.

In TV-Sendung wird auch ein echter "Massanari" zu hören sein

Nachdem den Musikern das gemeinsame Arbeiten an den traditionellen Volkstänzen so viel Spaß gemacht hat, waren sie sich einig, dass sie die Stücke auch live spielen wollen. Als Namenspatron für die neue Besetzung wählten sie den Augsburger Kapellmeister Wendelin Massanari (1869 bis 1928), von dem im Krumbacher Volksmusikarchiv wunderschöne Tanzmelodien und Märsche überliefert sind. Einige seiner Stücke haben sie mittlerweile in ihr Repertoire aufgenommen. Ein echter "Massanari" wird in der Sendung "Wirtshausmusikanten" kommenden Sonntag im BR Fernsehen auf jeden Fall zu hören sein. (AZ)