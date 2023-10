Krumbach

Musik zu Vergänglichkeit, Tod und Ewigkeit in Krumbach

Die Themen der Hospiz- und Palliativarbeit in einem Konzert vorzutragen, diese anspruchsvolle Aufgabe meisterte das Vocal-Ensemble Hochwang unter der Leitung von Verena Schwarz in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ein Jahr vor seinem Tod ließ Heinrich Graf von Reuß (1572 -1635), der im thüringischen Gera residierte, einen Kupfersarg für sich anfertigen. Er verfügte, dass der Sarg mit von ihm ausgewählten Bibelstellen und Kirchenliedern zu den Themen Vergänglichkeit, Tod und Auferstehung geschmückt werde. Knapp 390 Jahre später sollten diese Texte, die einen engen Bezug zur heutigen Hospiz- und Palliativarbeit haben, im Jubiläumsprogramm „20 Jahre Ökumenische Hospizinitiative Krumbach“ eine Rolle spielen. Denn der Graf von Reuß beauftragte Heinrich Schütz, den bedeutendsten deutschen Komponisten vor Bach, aus diesen Texten eine Totenmesse zu schaffen. Die Komposition „Musikalische Exequien“ entstand, die das Vocal-Ensemble Hochwang unter der Leitung von Verena Schwarz im Konzert am Hospiztag in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf aufführte.

Die Nichtigkeit des Irdischen konnte man im Konzert in Krumbach erkennen

22 Textpartikel fügte Heinrich Schütz äußerst kunstfertig zu einem Ganzen, all seine ihm zur Verfügung stehenden Techniken der Vocalkunst ausnutzend. „Nacket bin ich vom Mutterleib kommen, nacket werde ich wiederum dahinfahren. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobet.“ Schon zu Beginn entfaltet die Komposition in ein paar schlichten Sätzen das ganze Programm von Vergänglichkeit, Tod und der Geborgenheit bei Gott. Abwechslungsreich und sehr anrührend spielt Schütz die Themen durch. Beständig wechseln sich Gesangssolisten und kurze Chorpartien ab. Themen werden gesetzt, intensiviert und variiert. Die Wiederholung spielt eine große Rolle, wobei oft Tonlage und Lautstärke geändert werden, sich die Stimmen verschränken und überlagern, kleine Koloraturen den Wert eines Wortes herausheben. Und immer wieder gleitet nach spannungsreichen Passagen die Musik zurück in eine Ruhe schaffende und Größe anzeigende Harmonie. Das Vokal-Ensemble Hochwang und die Solisten von VocArt Verena Schwarz, Mina Jablonski-Hoshino, Heike Mund, Guido Bauer und Eberhard Gröner zeigten sich der großen Aufgabe gewachsen, diese dichte und anspruchsvolle Musik zu interpretieren. Die Artikulation war klar, jedes Wort verständlich. Aber selbst wenn man die Worte nicht verfolgte, der Sinn dieser Musik erschloss sich durch die Darbietung vollkommen: Die Nichtigkeit des Irdischen erkennen, das Selbst aufgeben und sich dem Erlöser anvertrauen.

