Musikalischer Start in den Sommer: Großes Ensemble im Krumbacher Stadtsaal

Plus Die Berufsfachschule für Musik bietet ein Sommerkonzert, das durch Diversität der Musikstile beeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler zeigen, was sie können.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im voll besetzten Krumbacher Stadtsaal Zeugen eines Musik-Highlights. Für jede und jeden war etwas dabei: von der Wiener Klassik über neu interpretierte Ballettoper, vom altertümlichen Minnelied zum mitreisenden Musical-Medley. Das große Ensemble der Krumbacher Berufsfachschule für Musik (BFSM) gab ihr Sommerkonzert. Die beiden Schülerinnen Raphaela Seibold und Eva Wiblishauser führten charmant und humorvoll durch den Abend, Schulleiter Thomas Frank gab sich gut gelaunt und voller Stolz.

Das Blechbläser-Ensemble ließ ihr Eröffnungswerk ertönen: "Fanfare and Flourishes" von James Curnow erfüllte den Stadtsaal mit schwingender Erhabenheit. Nicht nur passend zum Sommerkonzert mag der Musiklehrer Andreas Joos das Stück für diesen Abend ausgewählt haben. "Fanfare and Flourishes" basiert auf dem berühmten Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, welches wohlbekannt bei den Zuschauerinnen und Zuschauer erschien – die ersten acht Takte der instrumentalen Einleitung erklangen jahrzehntelang zu Beginn des Eurovision Song Contests. Ob wohl diese musikalische Huldigung zur Platzierung Deutschlands auf Rang zwölf beigetragen hat?