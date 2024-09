Ökumenischer Gottesdienst und Partyabend runden Festwoche ab

Am Samstagabend ging es hoch her im Festzelt der Krumbacher Festwoche. Die Allgäuer Partyband „Mercuries“ heizte mit Songs wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ ein. Für einen der Musiker war der Abend sein Junggesellenabschied. Die Partygäste punkteten mit Dirndl und Lederhosen. Gefeiert wurde bis spät am Abend.

Ausgelassene Stimmung am Partysamstag auf der Krumbacher Festwoche 2024. Foto: Elisabeth Schmid

Am Sonntagvormittag lockte ein ökumenischer Gottesdienst zahlreiche Gläubige ins Festzelt. Stadtpfarrer Josef Baur diskutierte mit seinem evangelischen Kollegen Pfarrer Eugen Ritter anhand eines Bierkruges, ob dieser halb voll oder halb leer ist, und zogen einen Vergleich zu verschiedenen Lebenslagen. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den Musikern aus Attenhausen. Auf unserer Homepage finden Sie eine Bildergalerie vom Abend mit der Partyband.

