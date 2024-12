Pkw wird auf Parkplatz vor der Grundschule beschädigt

Im Zeitraum vom 29. November bis 6. Dezember, 12.10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Grundschule in Krumbach eine Verkehrsunfallflucht, welche jetzt bei der Polizeiinspektion Krumbach angezeigt wurde. Der Fahrzeugführer hatte laut Polizei im genannten Zeitraum seinen Pkw (VW Golf) auf besagtem Parkplatz geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er einen Schaden an einer Tür fest, der offensichtlich von einem unbekannten Fahrzeug verursacht worden ist. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach, Tel. 08282/9050, zu melden. (AZ)

