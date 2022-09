Poesie und Gesang im Dienste der Mundartpflege beim Literaturherbst

Das steckt hinter der Mundartlesung mit Musik der Matzenhofer Schwabengilde im Stadtsaal im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes.

„Allerhand Duranand“, der positiv gemeinte Titel der jüngsten Publikation der Matzenhofer Schwabengilde passt perfekt zum bunten Programm des diesjährigen „Literaturherbstes Krumbach“. Zu dieser vielfältigen literarischen Mixtur trägt auch eine Lesung in schwäbischer Mundart mit Musik bei, veranstaltet von der Matzenhofer Schwabengilde am Mittwoch, 5. Oktober, um 19.30 Uhr im Stadtsaal. Maria Störk, Marianne Günl und German Schwehr lesen Gedichte aus dem neuen Buch, passend ausgesucht zur Jahreszeit Herbst. Wer frühere Auftritte der Poeten der Matzenhofer Schwabengilde in unserer Region miterlebt hat, der weiß, dass hier eine ganz eigenwillige, aber zupackende Mischung aus kuriosen Alltagserfahrungen und Tiefsinn, Wortwitz und Sprachklang, Humor und Ernsthaftigkeit dargeboten wird.

Poeten aus Leib und Seele treten in Krumbach auf

„Wir sind alle Poeten mit Leib und Seele, die Pflege der schwäbischen Mundart liegt uns ganz besonders am Herzen.“ Der erste Satz auf der Homepage der „Matzenhofer Schwabengilde“ sagt viel aus über Wesen und Zielsetzung dieses Vereins schwäbischer Mundartpoeten. Seit der Gründung im Jahr 1977 ist hier viel geleistet worden, um die Tradition der schwäbischen Mundartdichtung am Leben zu erhalten und produktiv fortzusetzen. Jüngstes Ergebnis dieser Arbeit ist der Gedichtband „Allerhand Duranand vom Schwaubaland“, erschienen 2021 und in zwei Lesungen in der Vorweihnachtszeit 2021 dem interessierten Publikum präsentiert. Die aktuelle Lesung steht in engem Zusammenhang mit der Ausstellung „Mundartdichtung in Schwaben“, die vom 22. September bis zum 16. Oktober im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach zu sehen ist. Begleitet werden die Mundartpoeten am 5. Oktober vom „Holzheimer Dreigesang“. Diese durch viele Auftritte erprobte Formation, bestehend aus Hans und Norbert Riggenmann sowie Heiner Braun, praktiziert gleichsam einen Dreiklang aus Wortwitz, Gesang und Schauspiel. Ursprünglich angetreten, um traditionelle Volksmusik zu pflegen, erweiterten die drei Musiker im Lauf der Jahre ihr Repertoire um zahlreiche Eigenkompositionen und um ganz spezielle Beiträge zu einer schwäbisch gewürzten Kultur von Humor und Ironie.

Lesen Sie dazu auch