Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 57-jährigen Autofahrer in der Ringeisenstraße in Krumbach. Die Polizeibeamten rochen seine Alkoholfahne. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel laut Polizei positiv aus. Der Mann hatte eine Alkoholisierung über 0,5 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden seine Weiterfahrt (AZ)

