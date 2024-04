Raiffeisenbank Schwaben Mitte überreicht Spendenschecks

Beim Mitgliederabend der Raiffeisenbank Schwaben Mitte rund um das Kompetenzzentrum Krumbach wird das Ehrenamt gelobt. Vereine aus der Region erhalten 47.455 Euro.

Rund 440 Mitglieder und Kunden folgten der Einladung zu den diesjährigen Mitgliederabenden der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG rund um das Kompetenzzentrum Krumbach, einschließlich der Filialen Neuburg, Niederraunau und Ziemetshausen. Einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 47.455 Euro gingen bei der Veranstaltung an die Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden als Vertreter von Vereinen, Organisationen und Institutionen.

Nach vierjähriger Pause begrüßten die Vorstandsmitglieder Helmut Graf und Matthias Kohl die Teilnehmer und luden zum geselligen Abend. Vorstandsvorsitzender Helmut Graf berichtete über die Aktivitäten der Bank mit aktuellen Trends aus der Finanzwelt. Überdies erhielten die Anwesenden einen Überblick über die sehr gute Entwicklung der Raiffeisenbank im vergangenen Geschäftsjahr. Ein besonderer Fokus der Bank liegt weiterhin im Bereich der Mitgliedschaft. Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte sei eine der wenigen genossenschaftlichen Kreditinstitute, die aktuell für Bestandskunden- und Bestandsmitglieder ein spezielles Beteiligungsangebot anbieten, hieß es.

Unterstützung für Vereine aus der Region

Nach dem offiziellen Tagesordnungsprogramm übergab die Bank an die anwesenden Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden - als Vertreter der Vereine, Organisationen und Institutionen - einen symbolischen Spendenscheck für das Jahr 2023 in Höhe von 47.455 Euro. Diese Summe wurde von der Bank in 2023 aus dem Gewinnspartopf für gemeinnützige Zwecke im Kompetenzzentrum Krumbach einschließlich den Filialen Neuburg, Niederraunau und Ziemetshausen an örtliche Vereine und Institutionen gespendet. Denn darüber sind sich alle Beteiligten einig: "Das Ehrenamt kann gar nicht hoch genug gelobt werden". Und dazu benötigen die Vereine und Organisationen auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Die Raiffeisenbank sieht es als ihre genossenschaftliche Verpflichtung an, regionalen Vereinen und Institutionen im Geschäftsgebiet unter die Arme zu greifen.

Insgesamt betrug das Spendenaufkommen in 2023 in der Gesamtbank der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG - zu dem die Kompetenzzentren Altenstadt, Babenhausen, Bellenberg, Erkheim und Krumbach zählen - 136.700 Euro. "Gerade die regionale Verbundenheit ist, was uns besonders wichtig ist. In der Region für die Region ist immer unsere Devise", sagte Vorstandsvorsitzender Helmut Graf. (AZ)

