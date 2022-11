Krumbach

vor 30 Min.

Raumausstatterin aus Niederraunau ist das bayerische Nachwuchstalent

Plus Tapezieren, Boden legen, Stühle polstern: Als Raumausstatterin muss Nadine Frei viele Fähigkeiten beherrschen. Dass sie das tut, konnte sie jetzt beweisen.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Bei dem Berufsbild Raumausstatterin denken die meisten Menschen zunächst an einen Bürojob und an eine Tätigkeit, bei der man viel planen und zeichnen muss. Dass es um ganz andere Dinge geht, hat Nadine Frei schon oft erklären müssen. Die 22-Jährige ist Raumausstatterin beim Familienbetrieb Kornegger im Krumbacher Ortsteil Niederraunau. Und seit Kurzem ist sie offiziell die beste Nachwuchskraft des bayerischen Handwerks in diesem Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen