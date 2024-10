Rund ums Bier beim VdK Krumbach

Der VdK Ortsverband Krumbach lud alle Mitglieder und Freunde zu einem Stadtspaziergang zu den Brauereien und Bierkellern in Krumbach ein. Es erinnerte sich kaum jemand an die zahlreichen Krumbacher Brauereien. Leider endete die Tradition 1982 als der Traubenbräu seine Bierproduktion einstellte. Viele konnten sich dann noch an das ein- oder andere Gebäude oder deren damaligen Nutzung erinnern (z. B. die Schmiede am Rittlen, früher die Sparkasse im heutigen Rathaus, das Café Kreuzstuben oder die Weinkellerei Einsle am Marktplatz). Baier vermittelte sein umfangreiches Wissen, im Besonderen über die einstmals zahlreichen Gasthäuser, welche teils eine eigene Brauerei und Bierkeller besaßen. Nur mit Taschenlampen konnte der weitläufige Keller der ehemaligen Rossbrauerei am Ortsausgang Richtung Nattenhausen begangen werden. Die angenehme Kühle war die Voraussetzung zum Reifen des Bieres. Baier beantwortete die an ihn gestellten Fragen kompetent und auf amüsante Weise. Sein Wissen über die Stadtgeschichte war beeindruckend. Nach dem über zweistündigen Spaziergang und der Information über die Brauereien war es selbstverständlich sich mit einem kühlen Radler zu erfrischen. Vorsitzender Karl-Heinz Heberle bedankte sich bei Michael Baier für die hervorragende Führung sowie bei allen Teilnehmern für ihr Interesse an der Veranstaltung des VdK Krumbach.

Über den Stadtsaal konnte Michael Baier der VdK Gruppe viel berichten. Foto: Karl-Heinz Heberle