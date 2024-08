Maria Himmelfahrt im Krumbad: Karl Heidingsfelder feiert mit Gläubigen in Grotte

Das Fest Maria Himmelfahrt ist für den Krumbader Kurseelsorger Karl Heidingsfelder seit vielen Jahren ein Höhepunkt seiner erfolgreichen priesterlichen Tätigkeit. Schon über 25 Jahre feiert er dieses Hochfest in der romantischen Lourdes-Grotte nahe dem Kurhaus. Auch in diesem Jahr verstand es der inzwischen 91-jährige Priester bei der abendlichen Marienfeier, die Muttergottes als „moderne Frau“ in die aktuelle Gegenwart der Kirche einzuordnen. Er stellte die rund 200 Gläubigen vor die Frage, ob sie sich die Mutter Jesu als Managerin mit Laptop und Handy und zugleich als moderne Hausfrau mit Familie vorstellen können. Beides treffe für Maria zu und sogar noch mehr, sei sie doch als eine „Königin des Herzens“ von Gott mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Den anschließenden Gottesdienst feierte der seit 1997 im Krumbad aktive Seelsorger mit Diakon Alois Held, unterstützt von Geschäftsführer Peter Heinrich sowie der Musikkapelle Edenhausen mit Alexander Graile als musikalischem Leiter. Für Karl Heidingsfelder war diese festliche Stunde bei natürlicher Sonnenbeleuchtung der Muttergottes-Statue ein „großes Geschenk“, was auch für jeden Besucher galt, wie sich beim abschließenden Beifall zeigte.

