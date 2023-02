Krumbach

Schnelles Internet in Krumbach: Telekom baut Glasfasernetz aus

Glasfaserkabel an einem Verteilerkasten in einem Neubaugebiet. Auch in Krumbach können Haushalte mit einem eigenen Anschluss rechnen. Begonnen wird im Osten Krumbachs mit dem Ausbau.

Plus Noch schnellere Geschwindigkeiten für Internet- und Telefondienstleistungen soll es bald in Krumbach geben. Die Telekom will dort ihr Glasfasernetz ausbauen.

Eine Anzeige des Telekommunikationsunternehmens Telekom am Samstag ließ aufmerken: Für rund 2400 Haushalte soll das Glasfasernetz ausgebaut werden, und bereits ab März kann man sich als Hauseigentümer, Grundstücksbesitzer aber auch als Mieter dafür anmelden. Bei der Maßnahme handelt es sich speziell um Glasfaser-Hausanschlüsse. Tausende Haushalte in Krumbach könnten davon profitieren.

