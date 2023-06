Schülerin aus Krumbach gewinnt Bundespreis

Die 15-jährige Boglarka Ignacz aus Krumbach siegt mit ihrem Bild "Brotherhood" beim Jugendwettbewerb der Raiffeisenbanken.

"WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ lautet das Motto, unter dem die Raiffeisenbank Schwaben Mitte zur Teilnahme am 53. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ“ aufgerufen hatte. Deutschlandweit gingen rund 300.000 Beiträge, davon 200.000 Bildeinsendungen ein. Einen Siegerplatz im Bundesentscheid belegte Boglarka Ignacz aus Krumbach mit ihrem Bild "Brotherhood".

Allein 731 Bilder wurden in der Raiffeisenbank-Geschäftsstelle Krumbach, davon 375 von der Mittelschule Krumbach eingereicht. In der Raiffeisenbank Schwaben Mitte beteiligten sich insgesamt 22 Schulen an dem Wettbewerb. Mitte Mai tagten die Bundesjurys in Berlin und wählten aus allen Bildern und Kurzfilmen, die sich nach Jurierungen auf Orts- und Landesebene qualifizierten, die besten Werke Deutschlands aus. Mit dabei ist das Bild "Brotherhood“ von Boglarka aus Krumbach. Die 15-Jährige der Klasse 8 M der Mittelschule Krumbach konnte sich mit ihrer kreativen Arbeit durchsetzen und belegte in der Kategorie Bildgestaltung den 4. Platz in der Altersgruppe der siebten bis neunten Klassen.

Boglarka Ignacz erhielt für ihr Bild "Brotherhood" einen Bundespreis. Foto: Nicola Triolo, Raiffeisenbank Schwaben Mitte

Sie hatte ihr Bild eingereicht bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte

Eingereicht hatte die Achtklässlerin ihr Bild bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG. Bei der Siegerehrung in der Raiffeisenbank in Krumbach hat Boglarkas Bruder geschwärmt, mit wieviel Hingabe seine Schwester das Bild in wochenlanger Arbeit bis ins Detail vorbereitet und gestaltet hat. "Wir gratulieren Boglarka ganz herzlich zum Bundessieg. Die eingereichten Beiträge verdeutlichen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt Kinder und Jugendliche stark beschäftigt und sie inspirierende und auch nachdenkliche Vorstellungen dazu in ihren Werken ausdrücken“, sagte Sabine Turek, Prokuristin und Bereichsleiterin des Vorstandsstabs der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG.

Bundesweite Auszeichnungen wurden in den Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm vergeben. Warum Boglarka mit ihrem Bild zu den Bundessiegerinnen gehört, verrät Bundesjuror Andreas Brenne, Professor für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik an der Universität Potsdam, Lehramt Kunst: "‘Born to be wild‘ so tönt es aus dem Bild heraus und man assoziiert die wilde Jagd einer verschworenen Gemeinschaft durch einen mythischen Ort. Die Motorradgang durchfurcht eine erhabene Landschaft und die ‚band of brother‘ schlägt dem Tod ein Schnippchen. Boglarka zeichnet in warmen einnehmenden Tönen ein dynamisches Bild von einer kollektiven Heldenreise, die den Betrachter mitreißt.“

Die Bundessiegerinnen und Bundessieger werden eingeladen, an der exklusiven "jugend creativ“-Bundespreisträgerakademie teilzunehmen, die vom 30. Juli bis 5. August in der Evangelischen Jugendbildungsstätte in Neukirchen (bei Coburg) stattfindet. In verschiedenen Werkstätten können die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in Einzel- und Teamarbeiten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Talent weiter ausbauen. Vorher geht es für die auf Bundesebene Erstplatzierten im Bereich Bildgestaltung noch auf internationaler Ebene weiter. Die internationalen Preisträger werden am 24. Juni auf der Abschlussveranstaltung in Luxemburg bekannt gegeben. (AZ)