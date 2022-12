Schwerer Zusammenstoß in der Krumbacher Riedhofstraße

Zwei Autos stoßen in Krumbach zusammen, weil eine Frau die Vorfahrt des anderen Wagens übersieht. Eine der Unfallbeteiligten muss ins Krankenhaus.

Am Donnerstagmittag sind zwei Autos in der Riedhofstraße in Krumbach zusammengestoßen. Eine Autofahrerin kam aus der Rudolf-Diesel-Straße und wollte in die Riedhofstraße einbiegen. Nachdem sie am Stoppschild gehalten hatte, übersah sie beim Abbiegen ein Auto das von rechts kam und Vorfahrt hatte. Eine Unfallbeteiligte wurde wegen leichter Verletzungen im Krankenhaus untersucht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 30.000 Euro, beide Autos lösten den Airbag aus und mussten abgeschleppt werden. (AZ)