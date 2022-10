Krumbach

12:00 Uhr

Spiel, Spaß und Spannung bei der Kinder-Lesung im Stückwerk

Am Samstag im Stückwerk in Krumbach bei der Lesung von "Dino Tino und das geheime Musikcamp": Links die Illustratorin, Steffi Abt-Seitzer, rechts die Autorin Nicola Anker.

Plus Im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes haben die Autorin und die Illustratorin aus einem Kinderbuch vorgelesen, in dem ein Dino für seinen Traum kämpft.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Jeder hat im Leben einen Traum, Tino, ein kleiner Dino, träumte von einer Gesangskarriere. Selbst beim Stampfball, (Stampfball ist so ähnlich wie Fußball, heißt aber Stampfball, weil Dinos so breite stampfige Füße haben) spielen mit seinen Freunden dachte er an Musik. Nur seine Eltern hielten leider nichts von der Idee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .