Krumbach

vor 2 Min.

Sportzentrum: Das sagt Bürgermeister Fischer zur Kritik

Plus Krumbachs Bürgermeister reagiert auf die Bedenken der Nachbargemeinden am Sportzentrum und hat eine klare Antwort auf die Frage, ob ein neues Hallenbad gebraucht wird.

Von Piet Bosse

Das Krumbacher Sportzentrum polarisiert. Dass die Planung für das Sportzentrum (sie läuft seit 2014) nicht vorangeht, wurde in etlichen Gemeinderatssitzungen der Krumbacher Umlandgemeinden kritisiert. In Deisenhausen, Neuburg, Ebershausen und in Breitenthal wird das Projekt inzwischen kritisch und als zu teuer angesehen. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer weist die Kritik zurück und skizziert, welche Schritte jetzt anstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen