St. Michael in Krumbach feiert ein Nepomuk-Fest

Eine lebensgroße Statue des heiligen Nepomuk stand einst in der Fassade des Überlandwerks Krumbach. Nun hat sie einen neuen Platz bekommen.

Plus Eine Heiligenstatue erhält das Pfarrheim St. Michael in Krumbach. Die Statue hat eine lange Geschichte. Wo sie nun aufgestellt ist und wie man das feiern will.

Von Gerhard Heinisch

Nachgeholt wird am kommenden Sonntag ein Fest, das die Gemeinde St. Michael in Krumbach schon länger hätte feiern wollen. Ein Fest zu Ehren eines Heiligen, dessen Statue im Pfarrheim St. Michael aufgestellt wird. Corona durchkreuzte die Pläne für das Fest. Jetzt findet es statt am kommenden Sonntag, 22. Mai. Hier ist die Geschichte der Heiligenfigur von vorn erzählt:

