Krumbach

12:30 Uhr

Tag der Pflege: Mitarbeiter werden weniger, Anforderungen mehr

Plus Wie die Katholische Sozialstation Krumbach die Herausforderungen der Pflege in der Pandemie meistert. Ein Besuch im Alltagsgeschäft eines Pflegedienstes.

Von Annegret Döring

In der Anfangszeit der Corona-Pandemie wurden die Pflegekräfte deutschland- und europaweit für ihre Arbeit beklatscht. Inzwischen hat die Aufmerksamkeit wieder nachgelassen, wo doch die Maskenpflicht in den Einkaufsläden und Gastwirtschaften gefallen ist. Doch immer noch geistert der Begriff "Pflegenotstand" durch die Medien. Die Redaktion lenkt den Blick zum internationalen Tag der Pflege am Donnerstag, 12. Mai, wieder auf die beruflich Pflegenden. Exemplarisch dafür steht ein Besuch bei der Katholischen Sozialstation Krumbach, einem der Pflegedienste in der Region.

