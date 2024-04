Krumbach

12:00 Uhr

Trotz neuer Waldgruppen: In Krumbach fehlen viele Kindergartenplätze

Plus Die Stadt Krumbach stellt eine neue Kita-Bedarfsplanung auf und vergrößert den Waldkindergarten. Nach welchen Kriterien werden vorhandene Betreuungsplätze vergeben?

Von Oliver Wolff

Für die örtliche Bedarfsplanung von Kinderbetreuungsplätzen sind die jeweiligen Gemeinden zuständig. Kürzlich hat die Stadtverwaltung Krumbach dem Stadtrat aktuelle Zahlen präsentiert und das Gremium brachte daraufhin eine Erweiterung von zwei Waldgruppen im Kinderzentrum auf den Weg. Doch werden die neuen Kapazitäten ausreichen?

644 Kita- und Hortplätze in Krumbach, doch sie reichen nicht aus

In Krumbach und seinen Stadtteilen gibt es derzeit fünf Kindertagesstätten, einen Kinderhort sowie eine Großtagespflegestelle. Darüber hinaus ist vertraglich vereinbart, dass zusätzlich Betreuungsplätze im Breitenthaler Kindergarten zur Verfügung stehen. Insgesamt gibt es laut Angaben der Stadt in den Krumbacher Einrichtungen momentan 644 Plätze, davon sind 447 in Kindergärten, 115 in Krippen, 18 Krippenplätze ab zwei Jahren und 64 Hortplätze. In der Großtagespflege, die seit November vergangenen Jahres in Betrieb ist, gibt es zehn Krippen- und acht Kindergartenplätze. Insgesamt 26 sogenannte integrative Betreuungsplätze bietet Krumbach an. Die stadtweit größte Einrichtung ist das Kinderzentrum mit 125 regulären Kindergartenplätzen, 20 Waldgruppenplätzen und 45 Krippenplätzen. Die nächstgrößte Einrichtung ist die Kita Maria Hilf mit insgesamt 155 Plätzen (125 im Kindergarten, 30 in der Krippe).

