Twerking: Krumbacherin unterrichtet Tanzen mit viel Hüfteinsatz und erntet dafür auch Hass

Plus Die Krumbacherin Janina Kunisch lehrt Twerking. Der Tanz erfordert massiven Hüfteinsatz. In den sozialen Netzwerken findet sie deshalb immer wieder Hassnachrichten.

"Solche Übungen gehören ins Bett", zitiert Janina Kunisch ihre Kritiker, die dabei wohl kaum den nächtlichen Schlaf im Sinn haben. Die eine oder andere Hassnachricht kam über ihre Social-Media-Kanäle rein. "Überwiegend von Frauen", stellt die Krumbacherin fest. Darunter etwa die Empfehlung, die Katzenfreundin solle sich lieber um ihren Kater kümmern. Vor etwa anderthalb Jahren ließ die Profitänzerin ihre Community daran teilhaben, wie sie sich in eine sehr spezielle Form des Tanzens einarbeitete: das sogenannte Twerken. Was verbirgt sich dahinter? Und warum löst das solche Reaktionen aus?