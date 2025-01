Umfrage in Krumbach: Erkältungswelle: Wie schaffen Sie es, gesund zu bleiben?

Die nasskalte Jahreszeit führt bei vielen Menschen zu Erkältungskrankheiten. Die Nase läuft, der Hals schmerzt und der Husten ist mehr als unangenehm. Was tun? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind guter Dinge. Die meisten der Befragten machen Sport, sind oft an der frischen Luft und essen viel Gemüse und Obst. Keiner von ihnen hat gesundheitliche Probleme. Auch viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen ist angesagt.

Emma Richter (85), Aletshausen: Ich wohne mit meiner Enkeltochter zusammen. Wir sind sieben Personen, und ich koche für alle täglich frisch. Gemüse und Obst sind mir wichtig. Darüber hinaus gehe ich so oft wie möglich spazieren. Das hält mich fit und ich kann nicht klagen. Vitaminreiches Essen und Bewegung, das ist mein Rezept.

Agnes Huhn (35), Winzer: Ich arbeite in einem Kindergarten in Neuburg. Da sind viele kleine Kinder, und der Umgang mit den Kleinen stärkt mein Immunsystem. Ich mache sonst nicht viel, um gesund zu bleiben. Ich esse ganz normal und bewege mich auch wie immer. Mit den Kindern ist man ja immer in Bewegung. Ich fühl‘ mich frisch und gut.

Marion Wieser (56), Kettershausen: Ich bereite mir mit Zwiebeln und Zucker eine Art Hustensaft zu. Auch schwarzer Meerrettich wird verarbeitet. Das sind biologische Antibiotika. Darüber hinaus gehe ich zweimal im Monat in die Sauna. Das hilft mir über die kalte Jahreszeit hinweg. Natürlich ernähre ich mich auch gesund, viel Obst und Gemüse stehen auf meinem Speiseplan.

Peter Hirschmann (61), Winzer: Ich arbeite auf dem Bau, da bin ich täglich bei jedem Wetter an der frischen Luft. Bewegung hab‘ ich da auch genug. Natürlich achte ich auf meine Ernährung, täglich frisches Gemüse und Obst gibt es bei uns. Von Vitamintabletten halte ich nichts, das geht bei mir alles mit einer ausgewogenen Ernährung. Ich bin gesund und habe mit Erkältungen kein Problem.