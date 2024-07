Umfrage in Krumbach: Freuen Sie sich auf die Olympischen Spiele?

Mit Spannung blicken die Sportbegeisterten weltweit auf Paris, wo am kommenden Freitag die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden. Wir haben wieder stichprobenartig Passanten in Krumbach gefragt und dabei ein vielfältiges Meinungsbild festgestellt: Während einige kaum bis gar kein Interesse an dem sportlichen Großereignis zeigen, planen andere, die Wettkämpfe zumindest gelegentlich zu verfolgen. Einigkeit herrscht bei der Eröffnungszeremonie: Diese möchten alle Befragten nicht verpassen.

