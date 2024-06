Unbekannte brechen mehrere Automaten im Waschpark auf

Hohen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte im Waschpark Krumbach, wo Automaten aufgebrochen wurden, um an Geld zu kommen.

Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, bis Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, sind durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Münzgeldautomaten an einem Waschpark in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach aufgebrochen und das Geld daraus entwendet worden. An den Automaten entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)