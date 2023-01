Unbekannter beschädigt ein Auto in Krumbach

In der Krumbacher Brunnenstraße wird der Heckscheibenwischer eines Autos abgerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem geparkten Pkw in der Brunnenstraße in Krumbach der Heckscheibenwischer durch einen unbekannten Täter abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)