Unbekannter fährt Auto in Krumbach an und haut ab

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Samstagabend in der Talstraße. Zurückgelassene Teile lassen Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zu.

Eine Unfallflucht hat die Krumbacher Polizei zu bearbeiten. In ihrem jüngsten Bericht schreibt sie, dass am Samstag gegen 18.45 Uhr in der Talstraße in Krumbach ein ordnungsgemäß geparkter Pkw angefahren wurde. Eine Zeugin konnte den Unfall offenbar beobachten. Der Unfallverursacher hielt demnach an der Unfallstelle nicht an. Er meldete sich auch nicht später bei einer Polizeiinspektion. An der Unfallstelle konnte ein Teil des flüchtigen Pkws aufgefunden werden. Es müsste sich nach Recherchen der Polizei um einen Pkw "Mini" der Marke BMW handeln. Am geparkten Auto entstand ein Schaden am Außenspiegel in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Teefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)