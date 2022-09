Krumbach/Ursberg

17:55 Uhr

Die neue Pflegeschule in Krumbach nimmt Gestalt an

Plus Die Berufsfachschule für Pflege aus Ursberg findet im früheren FOS/BOS-Gebäude eine neue Heimat. Warum dieser Umzug für den Pflegebereich in der Region so wichtig ist.

Von Peter Bauer

"Hier ab Herbst 2022 – Deine Ausbildung in der Pflege" heißt es auf dem Plakat vor dem Gebäude, in dem sich einst die Krumbacher FOS/BOS befand. Das deutet an, wie das Gebäude bald genutzt wird. Die Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) wechselt von Ursberg nach Krumbach. Dies erweitert die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege. Im Gebäude laufen derzeit die Umbauarbeiten. Der Unterricht soll nach den Herbstferien beginnen.

