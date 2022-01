Krumbach

18:00 Uhr

Vater und Sohn aus Krumbach: eine gemeinsame Reise, ein gemeinsames Buch

Plus Armin und Marco Thalhofer aus Krumbach sind mit Motorrad und Zelt für fünf Monate durch Südamerika gereist. Vater und Sohn trennen 30 Jahre. Was sie erlebt haben und wie sie die Reise zusammengeschweißt hat: Darüber gibt es jetzt ein Buch. Ein Gespräch mit den beiden.

Von Angelika Stalla

Herr Thalhofer, Sie sind nicht nur durch Südamerika gereist, sondern durchquerten vorher schon Afrika auf dem Motorrad. Wie kam es zu der Reise? Wie entsteht so eine Idee? Warum lässt man alles zurück?



Armin Thalhofer: Letztendlich war das Scheitern meiner Ehe ausschlaggebend. Mit gut 50 Jahren war alles, nach dem ich die letzten 30 Jahre gestrebt hatte, Geschichte und nicht mehr wichtig. Und 50 ist zu jung, um zu resignieren, dachte ich mir. Ich wollte nochmals was erleben und so kam es zu der Idee einer Weltreise, was vorher nie ein Traum von mir war. Aber ich fand Gefallen an der Idee und wollte dazu meine Lebensbühne kippen und mich frei von allen Zwängen machen, um total frei reisen und bleiben zu können, wo immer mir es gefallen sollte.

