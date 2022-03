Verschlag in der Krumbacher Jakob-Bader-Straße gerät in Brand

Am Montagmorgen fing ein Verschlag hinter einer Garage in Krumbach Feuer. Die Ursache dafür war wohl trivial.

Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr ist ein kleiner Verschlag hinter einer Garage in der Jakob-Bader-Straße in Krumbach in Brand geraten. Die Krumbacher Polizei vermutet, dass nicht ganz erkaltete Asche die Brandursache war. Die Asche war in einem Metalleimer, die Glut setzte durch den Wind die Latten des Verschlages in Brand.

Feuerwehr konnte Brand in Krumbach schnell löschen

Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell löschen, der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 1000 Euro, Menschen wurden nicht verletzt. (AZ)