Versuchter Totschlag in Krumbach: So lief der Angriff ab

Plus Zwei Freunde prügeln in einer Gasse in Krumbach auf einen Bekannten ein. Dieser flieht mit schweren Kopfverletzungen. Die beiden Verdächtigen sind polizeibekannt.

Freitagmittag, die Sonne spiegelt sich in den Pfützen des Kopfsteinpflasters im Bereich der Franz-Aletsee-Straße. Von einem versuchten Totschlag, einer Flucht und einem Großeinsatz von Polizei und Kripo ist hier nichts mehr zu sehen. Doch vor einigen Stunden haben hier im Bereich der Innenstadt noch bis in die frühen Morgenstunden rund 25 Einsatzkräfte nach zwei mutmaßlichen Schlägern gefahndet. Was ist genau passiert?

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilt, kam es am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr im Stadtgebiet Krumbach zu einem Streit zwischen drei Männern. Mit schweren Folgen. Zwei 25 und 28 Jahre alte, so wie die Polizei mitteilt, befreundete Männer griffen einen 42-Jährigen an, der am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Warum genau dieser Streit so eskaliert ist und nun sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt, kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand sagen. Was jedoch gesichert ist: Im Verlauf dieses Streits schlugen die zwei befreundeten Tatverdächtigen auf den dritten Mann jeweils mehrfach mit Schlagwerkzeugen, darunter einem Metallrohr, ein. Der 42-jährige Mann versuchte zu fliehen, wurde jedoch von den Angreifern verfolgt und weiter geschlagen. Er erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen, wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ulm gebracht. Sein 22-jähriger Begleiter, der an dem Streit nicht beteiligt war, konnte um Hilfe rufen, sodass die beiden Tatverdächtigen schließlich abließen und flüchteten.

Ein mutmaßlicher Täter wurde im Krumbacher Stadtgebiet festgenommen

Bis der Rettungsdienst und die Polizei eintrafen, waren die Angreifer bereits vom Tatort verschwunden. Einen der Tatverdächtigen, einen 25-jährigen Mann, trafen Einsatzkräfte während der Fahndung drei Stunden nach der Tat im Stadtgebiet an und nahmen ihn vorläufig fest. Den zweiten Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen, identifizierten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen, suchten ihn aber auch am Freitag noch. Rund 30 Beamtinnen und Beamte waren wohl insgesamt Donnerstagnacht im Einsatz.

In der Franz-Aletsee-Straße in Krumbach gab es am Donnerstagabend einen großen Polizeieinsatz. Foto: Oliver Wolff





Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen hat am Abend der Tat vor Ort die Spuren gesichert und führt jetzt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Gegen den Festgenommenen wurde von der Staatsanwaltschaft Memmingen beim Amtsgericht Memmingen ein Haftbefehl beantragt. Die Ermittlungsrichterin erließ diesen Haftbefehl, der bereits gefundene Beschuldigte wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach Großeinsatz in Krumbach: Zweiter Schläger wird noch gesucht

Der zweite Verdächtige ist in der Tatnacht geflüchtet, Stand Freitagnachmittag wird immer noch nach ihm gesucht. Auch gegen ihn liegt der Verdacht des versuchten Totschlags vor. Sollte der zweite mutmaßliche Schläger gefunden werden, würde auch er sofort dem Gericht vorgeführt werden. Wie Präsidiumssprecher Holger Stabik erklärt, handelt es sich beim versuchten Totschlag, anders als bei der gefährlichen Körperverletzung um einen Vorsatz. Es war also keine Schlägerei aus einem Affekt heraus, sondern die beiden Verdächtigen haben nach ersten Erkenntnissen wohl zumindest vorgehabt, das Opfer zusammenzuprügeln. Wie Claus Schedel, Sprecher der Krumbacher Polizeiinspektion, berichtet, hatten sich die drei Männer gekannt. Auch zu dem Opfer bestand eine Vorbeziehung. Die mutmaßlichen Täter sind der Polizei bekannt. Alle drei Personen würden aus dem Raum Krumbach kommen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sollen jetzt insbesondere ergeben, was der Grund für die Auseinandersetzung war und was zu dieser Eskalation führte. Etwaige Gerüchte, die in Krumbach am Donnerstagabend im Umlauf waren, weist die Polizei entschieden zurück. Weder eine Messerattacke noch eine Person, die von zwei Männern "erstochen" wurde, noch eine politische Motivation liegen vor. Schedel erklärt, warum es zu einem solchen Großeinsatz gekommen ist: "Man konnte den Vorfall zu Beginn noch nicht umfassend einschätzen und ging von einem Kapitaldelikt aus." Darunter fallen etwa Mord, Totschlag oder Raub mit Todesfolge. "Es stellte sich dann heraus, dass der Geschädigte zwar schwer verletzt war, sich aber glücklicherweise in keinem lebensbedrohlichen Zustand befand."