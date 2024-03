Krumbach

Warum das Erkennen von Fake News wichtiger ist als je zuvor

Plus Andre Wolf hält an der Fachoberschule Krumbach einen Vortrag. Er will Techniken vermitteln, wie sich Informationen und Bilder ganz einfach überprüfen lassen.

Der Papst spaziert in einer stylishen Pufferjacke der Marke Balenciaga durch Rom. Merkel und Obama sitzen gemeinsam am Strand und blicken sich tief in die Augen. Das sind nur zwei der vielen Bilder, die viral gingen und großes Erstaunen über die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz auslösten. Laut Faktenchecker Andre Wolf sollte dieser Entwicklung jedoch nicht mit Angst begegnet werden. Denn sie lasse sich nicht mehr umkehren: "Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen."

Andre Wolf sieht ein großes Problem im generellen Umgang mit Fake News. Bei einem Vortrag an der Fachoberschule in Krumbach kritisiert er etwa die überall anzutreffende Verwendung des Begriffs, ohne sich des Wortsinns bewusst zu sein: "Fake News stellen eine absichtliche Fehlinterpretation durch die Manipulation wahrer Informationen dar. Was etwa Trump unter dem Begriff versteht, entspricht nicht der eigentlichen Bedeutung."

