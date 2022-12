Krumbach

Warum die Sanierung des Krumbacher Stadtsaals auf Eis liegt

Wegen der Umbaupläne am Schul- und Sportzentrum gebe es derzeit keine Ausweichmöglichkeit für den TSV Krumbach, erklärt Bürgermeister Hubert Fischer.

Plus Der Stadtsaal in Krumbach ist der Ort für Veranstaltungen mit viel Publikum. Über 300 Menschen passen hinein. Doch eine Sanierung für das alte Gebäude ist nicht in Sicht.

Von Annegret Döring

Konzerte, Theater und Kabarett, Firmenfeiern, Familienfeste – der Stadtsaal Krumbach gibt jeder Veranstaltung ein besonderes Flair! So bewirbt Krumbach seinen "kulturellen Treffpunkt im Herzen der Stadt" und lobt seine "unverwechselbare Atmosphäre", die Besucher stets aufs Neue begeistere. Unverwechselbar ist dieser Veranstaltungsort sicherlich, ist er doch fast 100 Jahre alt. Im kommenden Jahr stünde das Jubiläum des Gebäudes an, doch dass der Saal sich dafür besonders hübsch herausputzt, darf man nicht erwarten. Vor gut fünf Jahren angedachte Pläne für seine Zukunft und eine Sanierung sind – passend zur derzeitigen Winterkälte – "erst einmal auf Eis gelegt", wie Bürgermeister Hubert Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

